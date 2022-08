कनाडा के मार्खम शहर ने एआर रहमान के नाम पर रखा सड़क का नाम, सम्मान के प्रति संगीतकार ने जताया आभार

Highlights एआर रहमान इस सम्मान से बेहद खुश हैं। इससे पहले साल 2013 में मरखम की एक अन्य सड़क को अल्लाह-रखा रहमान सेंट नाम दिया गया था। इस सम्मान के प्रति एआर रहमान ने मार्खम के मेयर और काउंसलर का आभार व्यक्त किया है।

मशहूर संगीतकार एआर रहमान कोकनाडा की ओर से ऐसा सम्मान मिला है। संगीतकार को सिटी ऑफ मार्खम कनाडा ने अपनी सिटी की एक स्ट्रीट का नाम ‘एआर रहमान’ रख उनको सम्मानित किया है। इससे पहले साल 2013 में मरखम की ही एक अन्य सड़क को संगीतकार ए आर रहमान के नाम पर- अल्लाह-रखा रहमान सेंट नाम दिया गया था।

एआर रहमान ने सिटी ऑफ मार्खम द्वारा उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखने को लेकर आभार जताया है। रहमान ने इसके लिए उनको शुक्रिया बोला है। संगीतकार ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए ट्वीट किया- “मैं सिटी ऑफ मार्खम, मेयर फ्रैंक स्कारपिट्टी और कनाडा के लोगों का आभारी हूं।”

Honoured and grateful for this recognition from @cityofmarkham and @frankscarpitti and the people of Canada 🇨🇦 🇮🇳 #arrahmanstreet#markham#canada#infinitelovearr#celebratingdiversitypic.twitter.com/rp9Df42CBi