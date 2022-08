अक्षय कुमार की रक्षाबंधन 2022 की उनकी सबसे खराब ओपनिंग वाली फिल्म बनी, जानिए पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कमाई

Highlights रक्षाबंधन फिल्म ने रिलीज के पहले दिन महज 8.2 करोड़ रुपये की कमाई की है यह अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे को पीछे छोड़ने में नाकाम रही

मुंबईः अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म रक्षाबंधन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट निराश करने वाली है। शुरुआती अनुमानों के आधार पर अक्षय की रक्षाबंधन 2022 की तीसरी फ्लॉप फिल्म बनने जा रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती दिन में बड़े पैमाने पर खराब प्रदर्शन किया। खासकर महानगरों में फिल्म ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन महज 8.2 करोड़ रुपये की कमाई की है। यानी कमाई के मामले में यह सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे को पीछे छोड़ने में नाकाम रही है। उन्होंने लिखा कि फिल्म का महानगरों में 'बेहद कमजोर' प्रदर्शन था, लेकिन 'मास' केंद्रों में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया।

#RakshaBandhan has a disappointing start on Day 1... Mass circuits perform better [good occupancy in evening shows], but metros are extremely weak... Biz needs to grow/jump from Fri-Sun to improve its prospects... Thu ₹ 8.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/lqayFfGItF