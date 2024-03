Box Office Collection Day 2: 'मडगांव एक्सप्रेस' के सामने फीकी पड़ी 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जानें दूसरे दिन का कलेक्शन

Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है। रणदीप हुड्डा की बायोपिक फिल्म का कुणाल खेमू की कॉमेडी फिल्म से टक्कर काफी दिलचस्प है जिसमें दर्शकों को भी खूब मजा आ रहा है। दोनों ही फिल्म 22 मार्च शुक्रवार को रिलीज हुई जिसके बाद इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ट्रैंड एनालिस्टों की नजर टिकी हुई है।

कुणाल खेमू की मडगांव एक्सप्रेस और रणदीप हुडा की स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। हालांकि, सबको पछाड़ते हुए मडगांव एक्सप्रेस को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। दूसरे दिन मडगांव एक्सप्रेस ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

रणदीप हुडा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के दूसरे दिन के कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि, फिल्म ने पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का खाता 1.05 करोड़ रुपये से खुला। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रणदीप हुडा और अंकिता लोखंडे स्टारर स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म की कुल कमाई 3.30 करोड़ रुपये हो गई है।

#SwatantryaVeerSavarkar was impacted on Day 1 by the delay in announcing screens, show timings and commencement of ticket bookings [happened late on Thu], but the biz witnesses a solid upturn on Day 2 [+104.55%], mainly in #Maharashtra … Fri 1.10 cr, Sat 2.25 cr. Total: ₹ 3.35… pic.twitter.com/F6quypHkoI

मडगांव एक्सप्रेस एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। फिल्म को समीक्षकों से अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसकी कहानी से लेकर लीड स्टारकास्ट की एक्टिंग तक की खूब तारीफ हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर मडगांव एक्सप्रेस का खाता 1.5 करोड़ रुपये से खुला। दूसरे दिन फिल्म ने दोगुनी कमाई की है।

Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को देशभर में 3 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। इस तरह मडगांव एक्सप्रेस ने दो दिनों में 4.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

#MadgaonExpress catches speed, biz jumps on Day 2 [+66.87%]… #Mumbai continues to dominate and drive its biz… Sure, the #Buy1Get1 ticket offer did attract moviegoers on Day 1 and 2, but the good news is that it is being appreciated by its target audience… Fri 1.63 cr, Sat 2.72… pic.twitter.com/BGP6nz2k4T