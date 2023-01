बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की ट्विटर पर हुई वापसी, कहा- वापस आकर अच्छा लग रहा है

Highlights ट्विटर पर अपनी वापसी की घोषणा करते हुए लिखा, सभी को नमस्कार, यहां वापस आकर अच्छा लग रहा है अभिनेत्री के द्वारा पोस्ट शेयर किए जाने के तुरंत बाद, कुछ मशहूर हस्तियों सहित कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में उनका स्वागत किया मई 2021 में, कंगना का ट्विटर अकाउंट 'बार-बार उल्लंघन के लिए स्थायी रूप से निलंबित' कर दिया गया था

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्रीकंगना रनौत की ट्विटर पर वापसी हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वापसी को लेकर बॉलीवुड क्वीन ने कहा कि वह यहां वापस आकर अच्छा लग रहा है। मंगलवार को कंगना ने ट्विटर पर अपनी वापसी की घोषणा करते हुए लिखा, "सभी को नमस्कार, यहां वापस आकर अच्छा लग रहा है।" आपको बता दें कि मई 2021 में, कंगना का ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'बार-बार उल्लंघन के लिए स्थायी रूप से निलंबित' कर दिया गया था।

अभिनेत्री के द्वारा पोस्ट शेयर किए जाने के तुरंत बाद, कुछ मशहूर हस्तियों सहित कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में उनका स्वागत किया। उनके प्रशंसक भी उनके साथ शामिल हुए और इस अवसर का जश्न मनाया। कंगना ने आगे मणिकर्णिका फिल्म्स द्वारा निर्मित इमरजेंसी का एक दृश्य के पीछे का वीडियो भी ट्वीट किया। उसने लिखा, "और यह एक रैप है !!! आपातकालीन फिल्मांकन सफलतापूर्वक पूरा हुआ ... 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में मिलते हैं"

Hello everyone, it’s nice to be back here 🙂