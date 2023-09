Women's Reservation Bill: बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, दिव्या दत्ता, शहनाज गिल ने महिला आरक्षण बिल की सराहना की

Highlights शहनाज गिल ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए संसद में विचार किए जाने पर खुशी व्यक्त की भूमि ने कहा, यह बिल नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जबकि तमन्ना भाटिया ने कहा, 'यह बिल आम लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा



नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, दिव्या दत्ता, शहनाज गिल ने महिला आरक्षण विधेयक की सराहना की है। दरअसल, तमन्ना भाटिया और दिव्या दत्ता, भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल गुरुवार को नए संसद भवन पहुंचे। अभिनेत्रियाँ संसद के चल रहे विशेष सत्र में भाग लेने के लिए वहां गई थीं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है।

अभिनेत्री शहनाज गिल ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए संसद में विचार किए जाने पर खुशी व्यक्त की। नई दिल्ली में नए संसद भवन के दौरे के दौरान अभिनेत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को समान अधिकार और व्यवहार देने से लड़कियों के लिए माता-पिता का समर्थन मिलेगा।

