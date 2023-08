Bipasha Basu: बिपाशा बसु की बेटी देवी के के हृदय में थे दो छेद, तीन माह की आयु में सर्जरी करानी पड़ी

Highlights करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बाबू ने 12 नवंबर, 2022 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। तीन महीने की थीं, तो उनके छोटे बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा था। हमारा सफर किसी सामान्य माता-पिता से अलग रहा है।

मुंबईः बिपाशा बसु ने हाल ही में अपनी बेटी देवी बसु सिंह ग्रोवर की सेहत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इंस्टाग्राम लाइव पर नेहा धूपिया के साथ बातचीत में कहा कि देवी के दिल में दो छेद थे। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बाबू ने 12 नवंबर, 2022 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था।

बिपाशा यह साझा करते हुए भावुक हो गईं कि जब वह तीन महीने की थीं, तो उनके छोटे बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा था। बिपाशा ने बताया कि देवी के जन्म के तीसरे दिन डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी के दिल में दो छेद हैं और उन्हें यह जांचने के लिए हर महीने स्कैन कराने के लिए कहा गया था कि छेद अपने आप ठीक हो रहे हैं या नहीं।

Actor #BipashaBasu, in an Instagram live with actor #NehaDhupia, spoke about her family's journey after her daughter was diagnosed with Ventricular Septal Defect (VSD). Here's all you need to know about the condition. Aishani Menon writes.

बसु (44) ने शनिवार को अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव सत्र में कहा कि बच्ची को जन्म देने के तीन दिन बाद, चिकित्सकों ने उनसे कहा कि उनकी बेटी के हृदय में दो छेद हैं। बसु ने कहा, ‘‘हमारा सफर किसी सामान्य माता-पिता से अलग रहा है।...बच्ची के जन्म के तीसरे दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी के जन्म के समय से ही उसके हृदय में दो छेद हैं।’’

Bipasha Basu opens up about her lonely experience after Devi's birth.

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सोचा था कि मैं इसे साझा नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसे साझा कर रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कई माताएं हैं जिन्होंने इस सफर में मेरी मदद की, और उन माताओं को ढूंढना बेहद मुश्किल था...।’’

बसु ने कहा कि वह और उनके पति एवं अभिनेता करण सिंह ग्रोवर ने जब अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में जाना, तब वे स्तब्ध रह गये थे। उन्होंने कहा, ‘‘अब हमारी स्थिति सामान्य हो गई है। अब उसे छुट्टियों पर ले जाना, किसी मित्र के घर ले जाना बहुत अच्छा लगता है।’’

On the third day after her daughter's birth, she found out that she had holes in her heart, #BipashaBasu

