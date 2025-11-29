Bigg Boss 19 Double Eviction: अशनूर कौर और शहबाज बादशाह आउट?, फैंस को सलमान खान का झटका, फिनाले से प्रशंसक शॉक्ड
Bigg Boss 19 Double Eviction: अशनूर कौर को घर के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में शो से बाहर किया जा सकता है।
मुंबईः सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा बिग बॉस 19 अपने बहुप्रतीक्षित फिनाले के करीब पहुँच रहा है और कई प्रतियोगियों के बेघर होने की अटकलें तेज़ हो गई हैं। आने वाले वीकेंड से पहले चल रही अफवाहों से पता चलता है कि घर से डबल एविक्शन हो सकता है। दो प्रतियोगियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लोकप्रिय बिग बॉस अपडेट हैंडल बीबीटक ऑन एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के अनुसार, प्रतियोगी अशनूर कौर को घर के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में शो से बाहर किया जा सकता है।
यह घटनाक्रम हाल ही में हुई एक घटना के बाद हुआ है, जिसमें कौर को एक टास्क के दौरान साथी प्रतियोगी तान्या मित्तल पर लकड़ी के तख्ते से वार करते देखा गया था। हालाँकि कौर ने ज़ोर देकर कहा कि यह हरकत अनजाने में हुई थी, लेकिन इस घटना की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई।
पूर्व बिग बॉस स्टार शहनाज़ गिल के भाई शहबाज़ बदेशा को इस हफ़्ते सबसे कम वोट मिलने के कारण घर से बाहर कर दिया जाएगा। बीबी तक ने पोस्ट किया, "अशनूर कौर को घर के नियम तोड़ने और टास्क के दौरान जानबूझकर तान्या मित्तल को मारने के कारण बिग बॉस 19 के घर से बाहर कर दिया गया है। शहबाज़ बदेशा को कम वोट मिलने के कारण बाहर कर दिया गया है।"
अपुष्ट अपडेट ने सोशल मीडिया पर फैंस को उलझा दिया है। कई यूज़र्स ने इस कथित फैसले का समर्थन किया है। एक ने टिप्पणी की, "बिल्कुल सही। अशनूर का व्यवहार सारी हदें पार कर गया था। तान्या को मारना सीधा रेड कार्ड। शहबाज़ का निष्कासन भी जायज़ है—कोई पब्लिक कनेक्शन नहीं। बिग बॉस 19 आखिरकार गंदगी साफ़ कर रहा है।"