VIDEO: पीएम मोदी से मुलाकात से पहले रणबीर कपूर ने किया खुलासा, कहा-'हम सबकी हवा टाइट थी'

नई दिल्ली: कपूर परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात परिवार के लिए यादगार रही। बॉलीवुड के दिग्गज राज कपूर की शताब्दी के अवसर पर इस सप्ताह प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर परिवार की दो पीढ़ियों की मेज़बानी की। इस अवसर पर रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

दोपहर में पीएमओ द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, सभी सितारों को देश के नेता के साथ समय बिताने के अपने अनुभव साझा करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ पर उनके जीवन और विरासत को याद करने का मौका देने के लिए पीएम की प्रशंसा भी की। रणबीर कपूर ने कहा कि उनका परिवार घबरा गया है।

रणबीर ने बताया कि कैसे परिवार शुरू में पीएम को संबोधित करने को लेकर घबराया हुआ था, उन्होंने मजेदार किस्से भी साझा किए। उन्होंने कहा, "हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उनसे कई निजी सवाल पूछ सकते थे। उन्होंने हमसे बहुत दोस्ताना तरीके से बात की। हम सबकी हवा टाइट थी, हम बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सहज महसूस कराया, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।"

