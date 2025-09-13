दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी, कई खाली खोखे बरामद, गैगस्टर गोल्डी बरार बोला- यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार जान से मार देंगे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 13, 2025 12:07 IST2025-09-13T12:05:42+5:302025-09-13T12:07:26+5:30
Bareilly: बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने शुक्रवार रात बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
Bareilly: सिने अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली जिला मुख्यालय के सिविल लाइंस इलाके में स्थित पैतृक घर के बाहर शुक्रवार रात गोलीबारी की गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पाटनी के घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर पूरे मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पांच टीम लगा दी गई हैं। कथित तौर पर मामले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने शुक्रवार रात बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
उन्होंने कहा कि घर के बाहर से कई खाली खोखे बरामद किए गए तथा मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गैगस्टर गोल्डी बरार के नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि वह खुद पाटनी परिवार से मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि उनको पुलिस पुलिस सुरक्षा देगी।
पुलिस तैनात कर दी गई है। सिविल लाइंस इलाके के विला नंबर 40 स्थित पाटनी परिवार के घर के बाहर जब गोलीबारी हुई तो घर में उस वक्त दिशा पाटनी के पिता एवं सेवानिवृत डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी, मां और मेजर बहन खुश्बू पाटनी मौजूद थीं।
पुलिस के अनुसार फायरिंग के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी पोस्ट वायरल हुई। इसमें लिखा गया कि खुश्बु पाटनी और दिशा पाटनी ने संतों का अपमान किया था। यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार जान से मार देंगे। पोस्ट में कई गैंगस्टरों को भी टैग किया गया।