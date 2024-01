"यहां से शुरुआत हुई, सपने देखने का..", आयुष्मान खुराना ने वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

Highlights वायरल वीडियो में आयुष्मान और अपारशक्ति अपना इंटरव्यू देते दिखे आयुषमान खुराना ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि करियर के शुरुआती दौर का यह वीडियो साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सपने देखने का हक हर किसी को है

नई दिल्ली: हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष्मान और अपारशक्ति अपना इंटरव्यू देते दिखे। इसके बाद अब आयुषमान खुराना ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि करियर के शुरुआती दौर का यह वीडियो है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सपने देखने का हक हर किसी को है। वीडियो में उनके भाई अपारशक्ति खुराना भी नजर आ रहे हैं।

इस कड़ी में दोनों भाई ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वे अपना ऑडिशन देते दिख रहे हैं। उनके सामने पलाश सेन, पूरब कोहली और मेहनाज जज के तौर पर बैठे थे। पहले तो सभी ने दोनों के नाम पूछे, लेकिन आयुष्मान के भाई अपारशक्ति के अपना नाम बताने पर सभी ने मजाक किया और कहा कि अपारशक्ति ने तो खूब डालडा घी खाया होगा। इस वीडियो के आने से सामने आने से पहले दोनों भाईयों ने करियर के शुरुआती पड़ाव में 'रोडीज' और चैनल वी पर आने वाले 'पॉप स्टार्स' में भी इंटरव्यू दिए।

Yahan se shuruaat hui thii. 🥹

Sapne dekhne ka haq har kisi ko hai. Lesson from personal experience- not to undermine anyone’s human potential ❤️ https://t.co/016eZSc5ZK