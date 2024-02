अयोध्या: रामलला के दरबार में फिर पहुंची हेमा मालिनी, किए भगवान के दर्शन; देखें वीडियो

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से कई हस्तियों का पहुंचना जारी है। लाखों भक्त रोजाना भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं इस बीच, बॉलीवुड की ड्रिम गर्ल हेमा मालिनी भी राम मंदिर पहुंची। हेमा मालिनी ने शुक्रवार को रामलला के भव्य दर्शन किए। उन्होंने अपनी यात्रा के बाद मीडिया से बात की और कहा कि मंदिर के निर्माण के कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की भी सराहना की।

#WATCH | Uttar Pradesh | After offering prayers at Ayodhya's Ram temple, BJP MP Hema Malini says, "We had a good 'darshan'. All the arrangements are good here...Because of the temple, so many people are getting employment... " pic.twitter.com/hHV85Euigx

एएनआई से बात करते हुए हेमा ने कहा, ''दर्शन हुआ हमारा। हम मुंबई से आये हैं और हमारा यहाँ कार्यक्रम है। सब कुछ देखा, बहुत सुंदर है। अति खूबसूरत। बहुत अच्छा इंतजाम सब है।"

उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। एक मंदिर की वजह से कितने लोगों को यहां नौकरी मिलती है बहुत कुछ फेलता है। शहर का काम बढ़ता है और शहर का बुनियादी ढांचा भी खराब हो रहा है। और आमदनी भी बढ़ेगी, वो यहां रहने वाले के लिए भी बहुत अच्छी बात है।

हेमा मालिनी ने मंदिर दर्शन के बाद की तस्वीरें भी साझा की। अलग-अलग फोटोज में हेमा मालिनी भक्ति भाव में डूबी नजर आईं।

In Ayodhya now with family and enjoying the divine darshan of Ram Lalla. Feel truly blessed esp as I will be doing my Raag Seva in the mandir for Ram Lalla. Many eminent artistes have already performed here and many more are lined up. It is a divine bulaava🙏 pic.twitter.com/sbEf90u31P