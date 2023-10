Malaika Arora 50th Birthday: सलमान की एक्स भाभी से नहीं हुआ अर्जुन का ब्रेकअप, सबूत आपके सामने

Highlights 50 साल की हुई मलाइका अरोड़ा अभिनेता अर्जुन कपूर ने मलाइका के साथ ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी बॉलीवुड के कलाकारों ने मलाइका को दी शुभकामनाएं

Malaika Arora 50th Birthday: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की एक्स भाभी मलाइका अरोड़ा के साथ अभिनेता अर्जुन कपूर का रिलेशनशिप स्टेटस अभी एक्टिव है। दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही ब्रेकअप की खबरों पर सोमवार को एक्टर ने खुद विराम लगा दिया है। अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से अपनी और मलाइक की रोमांटिक फोटो शेयर की है।

#ArjunKapoor shares a romantic pic as he wishes his girlfriend #MalaikaArora on her birthday. 🖤✨ pic.twitter.com/NEZJCElevZ