... 'मेरे पापा शराब नहीं पीते', 67 साल के अनिल कपूर की जवानी का राज, बेटी ने खोल दिया

Anil Kapoor: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर 67 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं। वह अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं साथ ही हेल्दी डाइट चार्ट फोलो करते हैं। साथ ही वह कैसे अपना जीवन जीते हैं। उनकी फिटनेस का राज उनकी बेटी सोनम कपूर ने खोल दिया है।

VIDEO | Here's what actor Sonam Kapoor said at the launch of Dr Shiv K Sarin's book, 'Own Your Body: A Doctor's Life-saving Tips'.



"My father is extremely health-conscious; he doesn't drink, smoke, or indulge in any vices. On the other hand, my uncle Boney Kapoor enjoys the… pic.twitter.com/RVmaQ11xmx