Anant-Radhika Pre- Wedding: ड्रेस की वजह से रिहाना को अंबानी परिवार के फंक्शन में होना पड़ा शर्मिंदा? लाइव परफॉर्मेंस के दौरान फटे कपड़े, फिर...

Anant-Radhika Pre- Wedding: गुजरात के जामनगर में इनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग फंक्शन में बॉलीवुड-हॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। उद्योग जगत के कई दिग्गज कपल के प्री वेडिंग फंक्शन में बतौर मेहमान उपस्थित हैं। तीन दिवसीय इस फंक्शन में हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना के आने से चारों तरफ इसके ही चर्चे हैं।

रिहाना ने शुक्रवार रात अपनी लाइव परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा दी और उनकी तस्वीरे वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन रिहाना के परफॉर्मेंस के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना दिया है। रिहाना को सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही हो कोई उनका मजाक उड़ा रहा तो कोई उन्हें ट्रोल कर रहा।

असल में पॉप स्टार नीता अंबानी के साथ पोज देते हुए तस्वीरे क्लिक करवा रही हैं लेकिन तस्वीरों में उनकी फटी हुई ड्रेस भी नजर आ रही। फटी ड्रेस के साथ हॉलीवुड पॉप स्टार की तस्वीरे खूब वायरल हो रही है और यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं।

राधिका-अनंत के प्री-वेडिंग कार्यक्रम के लिए रिहाना ने हरे रंग का बॉडीकॉन शिमरी गाउन चुना। उन्होंने अपने लुक को नेकपीस, ईयररिंग्स और पिंक दुपट्टे से पूरा किया।

Pop icon Rihanna performs at the pre-wedding festivities of Anant Ambani & Radhika Merchant in Jamnagar, Gujarat#Rihanna#AnantRadhikaWedding#AnantAmbani#AnantRadhikaPreWedding#Jamnagar#MukeshAmbani#NitaAmbani#AmbaniPreWedding#AmbaniWedding#RadhikaMerchantpic.twitter.com/pNXa0uvFAL