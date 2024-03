Anant-Radhika Pre-Wedding: शाहरुख खान के कमेंट्स से खफा हुए राम चरण के फैन्स और टीम! अंबानी परिवार की पार्टी से बाहर गया साउथ स्टार की टीम का ये सदस्य

Anant and Radhika Pre-Wedding Ceremony: गुजरात के जामनगर में आयोजित अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग पार्टी में सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। भव्य समारोह में साउथ और बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया है जिसकी झलकियां हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। इस बीच, किंग खान शाहरुख खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनके बयान को लेकर जमकर आलोचना हो रही है।

दरअसल, अनंत और राधिका के प्री-वेडिंग फंक्शन मं शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) जब मंच पर परफॉर्मेंस करने के लिए गए तो उन्होंने नाटू-नाटू गाने पर साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan)को बुलाया। लेकिन उन्होंने राम चरण को बुलाने के लिए 'इडली' शब्द का प्रयोग किया। शाहरुख के ऐसा कहने पर फैन्स का गुस्सा भड़क गया और अब सोशल मीडिया पर शाहरुख फैन्स के गुस्से का शिकार हो रहे हैं।

"Bhend Idli Ram Charan"



Shahrukh Khan mocking Ram Charan by calling him Bhend Idli.



If stereotyping is acceptable. should not Ram Charan call him a terrorist? pic.twitter.com/GRXsg3Kljv