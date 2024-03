Anant-Radhika Pre-Wedding: जामनगर में ही क्यों हो रहा अनंत-राधिका का प्री-वेडिंग फंक्शन? मां नीता अंबानी ने बताई वजह

Anant-Radhika Pre-Wedding: रिलायंस फाउंडेशन के मालिक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी समारोह का जश्न जामनगर में भव्यता से किया जा रहा है। देश की नामचीन हस्तियों से लेकर हॉलीवुड सितारों समेत कई गेस्ट को इस प्री-वेडिंग फंक्शन के लिए जामनगर आने का न्योता दिया गया है। शुक्रवार से शुरू हो रहे प्री-वेडिंग फंक्शन के लिए तमाम गेस्ट का आना जारी है।

इस बीच, अंबानी परिवार के मुंबई में आलीशान घर होने के बाद भी जामनगर में प्री वेडिंग समारोह कराए जाने पर देश की आम जनता के मन में लाखों सवाल है। सोशल मीडिया पर अनंत-राधिका की शादी के चर्चें जहां तेजी से फैल रहे हैं वहीं, यूजर्स ये सवाल कर रहे कि आखिर जामनगर में ही प्री वेडिंग क्यों हो रही? इन तमाम सवालों के बीच अनंत अंबानी की मां और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने छोटे बेटे के प्री-वेडिंग फंक्शन पर खुलकर बात की। उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया कि जामनगर में क्यों यह समारोह कराया जा रहा है।

नीता अंबानी ने कहा, जब मेरे सबसे छोटे बेटे अनंत की शादी राधिका के साथ कराने के बारे में योजना बनाई तो मेरी दो महत्वपूर्ण इच्छाएं थीं, पहली ये की मैं अपनी जड़ों से जुड़ी जगह जाकर यह जश्न मनाना चाहती थी और दूसरा यह कि यह उत्सव हमारी कला और संस्कृति के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में हो।

#WATCH | Jamnagar, Gujarat | Founder and chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani speaks on the pre-wedding function of her son Anant Ambani with Radhika Merchant.



