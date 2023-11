Watch: अमिताभ बच्चन ने रश्मिका मंदाना के डीपफेक वायरल वीडियो पर की आलोचना, कही ये बात..

Highlights एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ इसके सामने आते ही यूजर्स ने की अपनी-अपनी तरह से टिप्पणी फिर, अमिताभ बच्चन ने तो इसे आड़ें हाथों लिया

नई दिल्ली: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक रूपांतरित वीडियो वायरल होने पर अमिताभ बच्चन ने कानूनी कार्रवाई की वकालत की है। रविवार को फिल्म 'पुष्पा' की एक्ट्रेस का एक डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में रश्मिका से मिलती जुलती शक्ल वाली महिला को स्वीमिंग पोशाक पहने हुए लिफ्ट में चढ़ते दिख रही थी। लेकिन, जब यह वायरल हुआ तो इस पर यूजर्स ने इसे गलत बताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक मीडियाकर्मी ने कहा कि यह बहुत जरुरी है कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो और ऐसे वायरल वीडियो को रोकने के लिए नियंत्रण नियम बनें। इसके साथ ही एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वायरल वीडियो सभी ने इंस्टाग्राम पर देखा होगा।



एक डीपफेक वीडियो से, जिसके कारण कोई भी सोशल मीडिया पर इस जाल में फंस सकता है। लेकिन, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आप कुछ देर में ही पाएंगे कि जो महिला लिफ्ट में जाती है, उसका चेहरा कुछ देर के लिए रश्मिका की तरह नजर आने लगता है।

This is a deepfake video of Zara Patel.



Showing Rashmika Mandanna in a viral video.



pic.twitter.com/lUXusYsRjf



pic.twitter.com/D4xqsjCg0l