National Film Awards 2023: अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा: द राइज' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला

National Film Awards 2023: दक्षिण-भारतीय फिल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिल्म 'पुष्पा: द राइज' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभिनेता को यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर अल्लू अर्जुन ने दूरदर्शन के साथ बातचीत में कहा, "यह क्षण शब्दों से परे है। मैं वास्तव में विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं।" आपको बता दें कि तेलुगु सिनेमा के लिए एक यादगार पल है। '69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' समारोह में 'प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु अभिनेता बन गए।

पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सैनन संयुक्त रूप से विजेता हैं। जबकि आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट ने इस साल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एमएम कीरावनी ने भी बड़ी जीत हासिल की है क्योंकि उन्होंने आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (पृष्ठभूमि संगीत) जीता है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी जीता है।

#WATCH | Allu Arjun receives the Best Actor Award for 'Pushpa: The Rise', at the National Film Awards. pic.twitter.com/FemqdiV41y — ANI (@ANI) October 17, 2023

#WATCH | Producer Varghese Moolan and actor-director R. Madhavan receive the Best Feature Film Award for 'Rocketry: The Nambi Effect', at the National Film Awards. pic.twitter.com/e8ASoc3amR — ANI (@ANI) October 17, 2023

#WATCH | Alia Bhatt receives the Best Actress Award for 'Gangubai Kathiawadi', at the National Film Awards. pic.twitter.com/dwiXrBGlND — ANI (@ANI) October 17, 2023

इस पुरस्कार समारोह में पति रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, कृति सेनन, पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ अल्लू अर्जुन और अपूर्व मेहता के साथ करण जौहर के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे शामिल हुए हैं।

