Allu Arjun House Attack: आरोपियों को मिली जमानत, BRS ने हमलावरों के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से संबंध होने का आरोप लगाया

हैदराबाद (तेलंगाना): हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित आवास पर धावा बोलने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी छह लोगों को जमानत दे दी। उस्मानिया विश्वविद्यालय की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के सदस्य होने का दावा करने वाले आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेता के घर में जबरन घुसने का प्रयास किया।

घटना के वीडियो फुटेज में समूह को अभिनेता के घर पर धावा बोलते हुए, फूलों के गमलों को नष्ट करते हुए और संपत्ति पर टमाटर फेंकते हुए दिखाया गया है। वे नारे लगाते हुए परिसर की दीवार पर चढ़ गए, जिसके कारण अल्लू अर्जुन के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। घटना के दौरान अभिनेता घर पर नहीं थे।

उन्होंने 35 वर्षीय रेवती के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की, जो 4 दिसंबर को एक सिनेमा हॉल में भगदड़ के दौरान मर गई थी, जहां अभिनेता अपनी फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर में शामिल हुए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने आरोपियों को न्यायाधीश के सामने पेश किया, जिन्होंने इस शर्त पर जमानत दी कि प्रत्येक तीन दिनों के भीतर 10,000 रुपये और दो जमानतें जमा करेगा।

आरोपियों में रेड्डी श्रीनिवास भी शामिल हैं, जिनके बारे में बीआरएस नेता कृष्णक ने आरोप लगाया कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के 'करीबी सहयोगी' हैं। कृष्णक ने ओयूजेएसी के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा, "हिंसा और ब्लैकमेल के लिए इसका इस्तेमाल करना घृणित है।" उन्होंने आगे दावा किया कि श्रीनिवास ने 2019 के जेडपीटीसी चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, और मुख्यमंत्री से उनकी तस्वीरें साझा कीं।

