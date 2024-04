अक्षय कुमार की 'बड़े मियां छोटे मियां' पर लगा धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप, अब मेकर्स ने दी सफाई, जानें मामला

Bade Miyan Chote Miyan Controversy: अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर सामान्य प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों को फिल्म और अक्षय और टाइगर की जोड़ी खूब पसंद आ रही है। लेकिन फिल्म अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है जिसके बाद फैन्स का गुस्सा भड़क गया है। फिल्म के बीच का एक क्लिप जिसमें मस्जिद में धमाका किए जाने का दावा किया जा रहा है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। इस क्लिप के विरोध के बाद अब मेकर्स ने सभी दावों को खारिज किया है।

फिल्म के निर्माता ने वायरल वीडियो को झूठा बताया है और मस्जिद के भीतर बम फोड़ने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। 'बड़े मियां छोटे मियां' के निर्माता ने एक बयान के माध्यम से इंटरनेट पर फैली गलत जानकारी पर कहा, "इंटरनेट पर कुछ वीडियो हैं जो हमारी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में एक मस्जिद में बम विस्फोट का झूठा दावा कर रहे हैं। निर्माता के रूप में, हम मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचानों का सम्मान करते हैं और हमारी फिल्म में विस्फोट एक परमाणु सुविधा में होता है जिसमें गुंबद है और इसका किसी भी धार्मिक पूजा स्थल या मस्जिद से कोई संबंध नहीं है।"

निर्माता ने दर्शकों से इन निराधार आरोपों को नजरअंदाज करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का एकमात्र उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना है।

प्रोडक्शन टीम ने कहा कि इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य किसी भी गलतफहमी को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि दर्शक बिना किसी अनुचित चिंता के फिल्म का आनंद ले सकें।

In the cheap Bollywood movie "Bade Miyan Chote Miyan" releasing on Eid 2024, a special mosque of Muslims, Qubbat Al Sakhra, has been copied and attacked. This mosque Qubbat Al Sakhra has been insulted. Qubbat Al Sakhra is a special mosque with golden domes which is 1/2 pic.twitter.com/StELWAwlhv