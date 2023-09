अक्षय कुमार ने अपने जन्म दिन पर 'वेलकम-3' फिल्म की घोषणा की, टीजर भी शेयर किया, देखिए

Highlights अक्षय कुमार ने अपने जन्म दिन पर 'वेलकम-3' फिल्म की घोषणा की अक्षय कुमार ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया फिल्म के 20 दिसंबर, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की संभावना

Welcome 3 Teaser: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने जन्म दिन पर 'वेलकम-3' फिल्म की घोषणा की। इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट का निर्देशन अहमद खान करेंगे। अक्षय कुमार ने इसकी घोषणा एक्स पर की। एक पोस्ट में अक्षय ने कहा, ‘खुद को और आप सभी को आज जन्म दिन का उपहार दिया है। अगर आप इसे पसंद करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहूंगा वेलकम(3) वेलकम टू दजंगल।’

अक्षय कुमार ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें फिल्म की झलक दिखाई देती है। ‘वेलकम टू द जंगल’ शीर्षक वाली इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडीज, तुषार कपूर, और अभिनेत्री लारा दत्ता तथा दिशा पटानी विभिन्न भूमिकाओं में नजर आएंगे। शुरुआती क्लिप से साफ है कि 'वेलकम-3' का प्लॉट जंगल में घटी कहानी पर रचा गया है।

Khud ko aur aap sab ko ek birthday gift diya hai aaj. If you like it and say thanks, I’d say Welcome(3) 😬#WelcomeToTheJunglehttps://t.co/gzy8l325fZ



In cinemas, Christmas - 20th December, 2024. #Welcome3pic.twitter.com/eqWePNPrtJ