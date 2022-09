Sukesh Extortion Case: सुकेश रंगदारी मामले में दिल्ली पुलिस के सामने फिर पेश हुईं अभिनेत्री नोरा फतेही

Highlights पुलिस के मुताबिक मामले में नोरा फतेही से पूछताछ पिंकी ईरानी के साथ की जाएगी पिंकी ईरानी ने ही कथित रूप से अभिनेत्री को चंद्रशेखर से मिलवाया था नोरा और फर्नांडीज को सुकेश ने लग्जरी कारें और दूसरे महंगे आइटम्स गिफ्ट किए थे

नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकारा नोरा फतेही गुरुवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश हुईं। यह दूसरी बार है जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में नोरा फतेही से पूछताछ पिंकी ईरानी के साथ की जाएगी, जिसने कथित तौर पर अभिनेत्री को चंद्रशेखर से मिलवाया था। इससे पहले बुधवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ मामले के संबंध में पूछताछ की गई थी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ईरानी और फतेही दोनों मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय में जांच में शामिल हुए हैं।

अधिकारी ने कहा, "पहले उनसे अलग-अलग पूछताछ की जाएगी और फिर एक-दूसरे का सामना किया जाएगा और एक साथ पूछताछ की जाएगी।" बता दें कि इससे पहले एजेंसी ने 2 सितंबर को फतेही से 6-7 घंटे तक पूछताछ की थी और उसका बयान दर्ज किया था। फतेही से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पूछताछ की थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा "ईरानी द्वारा दिए गए बयानों में कुछ विरोधाभास हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है, हम ईरानी और नोरा दोनों का एक साथ सामना करते हैं। इसके अलावा, ईरानी पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेह है (फतेही को चंद्रशेखर से मिलाने में) इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अनुत्तरित प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टता चाहते हैं।"

