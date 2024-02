'बॉलीवुड में पैसा बर्बाद किया जाता है, दक्षिण के फिल्म निर्माता अधिक अनुशासित', इमरान हाशमी के बयान से छिड़ी नई बहस

Highlights इमरान हाशमी जल्द ही तेलुगु फिल्म 'ओजी' में नजर आएंगे पवन कल्याण के साथ दिखेंगे और नकारात्मक भूमिका निभाएंगे उन्होंने कहा कि दक्षिण में फिल्म निर्माताओं के काम करने का तरीका अलग है

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी जल्द ही तेलुगु फिल्म 'ओजी' में नजर आएंगे। इस फिल्म में वह पवन कल्याण के साथ दिखेंगे और नकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि उन्होंने कभी साउथ इंडस्ट्री में फिल्म करने के बारे में नहीं सोचा था, विलेन के तौर पर तो दूर की बात है। वह हाल ही में सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत फिल्म टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका में दिखे थे।

इमरान हाशमी ने कहा है कि ह दक्षिण फिल्म उद्योग की ओर आकर्षित हुए क्योंकि 'ओजी' में उन्होंने जो किरदार निभाया वह अच्छी तरह से लिखा गया था। इमरान ने फिल्म के निर्देशक सुजीत की भी सराहना की और शानदार बताया।

इमरान हाशमी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण में फिल्म निर्माताओं के काम करने का तरीका अलग है। इमरान ने कहा कि दक्षिण के फिल्म निर्माता हमसे (हिंदी सिनेमा में) कहीं अधिक अनुशासित हैं। वे अपनी फिल्म पर खर्च होने वाला हर पैसा स्क्रीन पर दिखाते हैं।'

तेलुगु फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत के बारे में बात करते हुए इमरान ने बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट मजबूत और मनोरंजक है और यह मुझे एक चुनौतीपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इमरान हाशमी का मानना है कि हिंदी फिल्म उद्योग में, गलत विभागों में पैसा बर्बाद किया जाता है। अभिनेता ने कहा कि दक्षिण की फिल्मों में सुंदरता होती है, खासकर जब विजुअल की बात आती है। इमरान हाशमी ने कहा कि कहा कि हिंदी सिनेमा को दक्षिण की फिल्मों और फिल्म निर्माताओं से बहुत कुछ सीखना है।

