Accident or Conspiracy Godhra teaser out: गोधरा कांड पर बनी फिल्म का टीजर आउट, जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी

Highlights सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म जल्द सिनेमाघरों होगी रिलीज यह फिल्म गुजरात दंगों के कारणों की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करती है फिल्म का निर्देशन एम.के. शिवाक्ष ने किया है, जो बीजे पुरोहित और रामकुमार पाल द्वारा निर्मित है

नई दिल्ली: फिल्म 'एक्सीडेंट ऑर कॉन्सपिरेसी गोधरा' का टीजर मंगलवार को आउट हो गया है। फिल्म के टीजर से मालूम पड़ता कि फिल्म गुजरात दंगों से ठीक पहले 'साबरमती एक्सप्रेस' की एक बोगी में लगाई गई आग की घटना पर आधारित है। दरअसल, 27 फरवरी 2002 को गोधरा से अहमदाबाद जा रही साबरमति एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान गई थी।

इस फिल्म का निर्देशन एम.के. शिवाक्ष ने किया है। वहीं बीजे पुरोहित और रामकुमार पाल द्वारा फिल्म निर्मित है। 2002 के गोधरा दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म दंगों के कारणों की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करती है। टीजर में उल्लेख किया गया है कि फिल्म 'सच्ची घटनाओं पर आधारित' है और साबरमती एक्सप्रेस पर हुए हमले को 'भयावह' बताती है।

निर्माता फिल्म के माध्यम से यह उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह हमला, जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे भी हुए, उन्माद का परिणाम था या यह एक सुनियोजित साजिश थी। टीजर के दृश्यों से यह भी पता चलता है कि यह 'नानावती आयोग' की रिपोर्ट है जिस पर फिल्म आधारित है।

‘GODHRA’ TEASER OUT NOW… #Godhra: Accident or Conspiracy teaser unveils… Directed by #MKShivaaksh… Produced by #BJPurohit and #RamKumarPal… In *cinemas* soon.#GodhraTeaser 🔗: https://t.co/jAI43tpalSpic.twitter.com/MquTPtQBZM