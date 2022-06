"उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा..." ये कहते हुए कंगना का पुराना वीडियो हो रहा है वायरल

Highlights महाराष्ट्र की ताजा सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है कंगना का यह बयान जब बीएमसी द्वारा कार्रवाई के दौरान कंगना ने कही थी यह बात

मुंबई: कंगना रनौत को 'बॉलीवुड क्वीन' ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कमाल के अभिनय के साथ-साथ उनका बेबाक अंदाज और स्पष्ट बोलने का अंदाज उन्हें फिल्मी दुनिया का 'क्वीन' बनाता है। कंगना फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर समकालीन राजनीति से जुड़ी कोई बात हो। वे खुलकर अपनी राय रखने से जरा भी नहीं कतराती हैं।

महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के सामने मचे सियासी सियासी संकट के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें फिल्म अभिनेत्री कहती हैं, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है याद रखना।

कंगना का यह वीडियो उस समय का है जब बीएमसी ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए अभिनेत्री के मुंबई स्थित 'मणिकर्णिका' कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तब कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे को वीडियो संदेश के जरिए यह बात कही थी। कंगना की इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए, यूजर ने लिखा है। उद्धव ठाकरे, सिर्फ कंगना रनौत के पास भविष्यवाणी करने की शक्ति है।

