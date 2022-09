Adipurush Teaser Poster: आदिपुरुष का टीजर पोस्टर हुआ रिलीज, श्रीराम की भूमिका में हैं प्रभास

Highlights फिल्म का टीजर यूपी के अयोध्या के सरयू नदी तट पर 2 अक्टूबर रविवार की शाम सामने आएगा। आदिपुरुष ओम राउत द्वारा निर्देशित टी सीरीज और रेट्रोफाइल्स द्वारा निर्मित मेगा भारतीय फिल्म है।

अयोध्याः प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष का पोस्टर रिलीज किया जा चुका है। 12 जनवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में बनी थी। फैन्स सोशल मीडिया पर पहले से ही इससे जुड़ी जानकारियां अपने-अपने तरीके से साझा कर रहे थे। अप्रैल में ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का मोशन पोस्ट भी रिलीज किया गया था। इसमें प्रभास भगवान राम, सैफ लंकेश रावण और कृति सैनन देवी सीता के किरदार में नजर आ रहे थे। अब जो मुख्य पोस्टर आया है, उसमें भी एक्टर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं।

साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) पोस्ट में धनुष के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक घुटने के बल बैठे एक्टर आसमान की तरफ धनुष में तीर लगाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर इसका पोस्टर आते ही वायरल होने लगा। 'आदिपुरुष' (Adipurush) को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म सिनेमाघरों में 3डी में रिलीज होगी।

|| Aarambh ||



Join us as we embark on a magical journey ✨ On the Sarayu River Bank in Ayodhya, UP! #AdipurushInAyodhya



Unveil the first poster and teaser of our film with us on Oct. 2 at 7:11 PM! 🫶#AdipurushTeaserpic.twitter.com/FztflExOxh