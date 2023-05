ब्लॉग: क्वाड शिखर बैठक रद्द होने से उठते सवाल और चीन की नई चाल

By शोभना जैन | Published: May 19, 2023 07:01 AM

क्वाड गैर-पारंपरिक सुरक्षा वाला समूह है लेकिन हाल फिलहाल में क्वाड के सदस्य देशों की गतिविधि ने चीन को कुछ हद तक चितिंत तो जरूर किया है. ऐसे में इसकी बैठक का रद्द होना चीन के लिए फिलहाल भले ही अच्छी खबर कही जा सकती है.

