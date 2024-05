निशांत सक्सेना का ब्लॉग: जलवायु परिवर्तन ने एशिया में बढ़ाई हीटवेव की तीव्रता

By निशांत | Published: May 25, 2024 10:21 AM

वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन ग्रुप के एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ने अप्रैल में पूरे एशिया में अनुभव की गई हीट वेव की तीव्रता को काफी बढ़ा दिया था.

