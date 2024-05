ब्लॉग: आवारा कुत्तों के आतंक से आखिर कब मिलेगी मुक्ति?

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 23, 2024 11:08 AM

सरकार ने लोकसभा में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर जो आंकड़ा जारी किया था, उसके अनुसार वर्ष 2019 में देश में आवारा कुत्तों के काटने के मामले सर्वाधिक 72.77 लाख थे. अगले साल ये आंकड़ा कम होकर 46.33 लाख तक पहुंच गया था और फिर 2021 में और कम होकर 17 लाख पर आ गया था.

