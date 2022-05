कुंवर नटवर सिंह का ब्लॉग: राजीव गांधी ने रखी थी तकनीकी विकास की नींव

प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार के अधिकतर कार्यालयों में आधुनिक संयंत्र लगवाकर उनका चेहरा ही बदल दिया. जाहिर है अफसरों और कर्मचारियों की कार्यशैली भी बदल गई. वे हर बात पर भारत की तुलना विकसित देशों से करते थे और इसे भी विकसित देश बनाना चाहते थे.

