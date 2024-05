Lok Sabha Elections 2024 : तिब्बती, जापानी, चीनी मूल के लोग भी देते हैं वोट

By विवेक शुक्ला | Published: May 21, 2024 09:56 AM

Next

1961 में छेदी जगन के कैरीबियाई टापू देश गुयाना के राष्ट्रपति बनने के बाद से कई अन्य ने भी इसी तरह के पदों को सुशोभित किया है, जिनमें शिव सागर रामगुलाम (मॉरीशस), नवीन रामगुलाम (मॉरीशस), महेंद्र चौधरी (फिजी), बासुदेव पांडे (त्रिनिदाद), एस.आर. नाथन (सिंगापुर), ऋषि सुनक (ब्रिटेन), कमला हैरिस (अमेरिका) शामिल हैं.