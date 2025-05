Pahalgam Terror Attack: कमांड रूम से सीधे मोर्चे पर पीएम मोदी?, कोई दिखावा नहीं और न ही बयानबाजी

Highlights मंत्री, जनरल या अधिकारी जनता को जानकारी देते हैं. 12 मई को उन्होंने अपना रुख बदल भी लिया. आदमपुर एयरबेस पहुंचे और मौजूद जवानों से मुलाकात की.

Pahalgam Terror Attack Operation Sindoor: आज की राजनीति में जहां दिखावा जरूरी माना जाता है, मोदी की संकट से निपटने की शैली अलग है कम बोलना, सोच-समझकर बोलना, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण रखना. जब कोई संकट आता है, तो ज्यादातर नेता तुरंत माइक के सामने आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के बजाय कमांड रूम को ज्यादा पसंद करते हैं. उरी से लेकर बालाकोट तक, और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, मोदी की शैली एक जैसी रही पूरा नियंत्रण, कोई दिखावा नहीं और न ही बयानबाजी. जब उनके मंत्री, जनरल या अधिकारी जनता को जानकारी देते हैं, तब मोदी फोन पर अपना काम करते रहते हैं और नतीजों का इंतजार करते हैं. वह दूसरों को बोलने देते हैं, लेकिन कोई भ्रम न रहे-फैसले और दिशा वह स्वयं तय करते हैं.

6. Bholari — Pakistan’s newest airbase, the host of joint Pakistani-Chinese exercises — now lies redundant with a damaged aircraft hangar with possible aircraft damage as well. pic.twitter.com/t6yXDEt69G