निरंकार सिंह का ब्लॉगः गौतम बुद्ध ने धर्म को वैज्ञानिकता का दिया आधार

By निरंकार सिंह | Published: May 16, 2022 10:43 AM

बुद्ध के साथ मनुष्य-जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हजारों वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा, और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध ने विश्लेषण दिया। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए बल्कि विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं है।

