हरीश गुप्ता का ब्लॉग: वर्ष 2024 में मोदी बनाम नीतीश मुकाबला!

By हरीश गुप्ता | Published: May 26, 2022 10:00 AM

नीतीश कुमार ने शायद कुछ विश्वसनीयता खो दी हो क्योंकि वे बार-बार पाला बदलते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह हिंदी पट्टी में भी भाजपा के खिलाफ सही माहौल बनाने में विफल रही है। यह 2017 की विफल वार्ता को पुनर्जीवित करने का समय है और कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल भाजपा को पछाड़ने के लिए एक मंच पर आ सकते हैं।

