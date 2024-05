ब्लॉग: मानव सेवा की विरासत को समृद्ध कर गए शहीद काले

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 16, 2024 10:10 AM

Next

इजराइल-हमास युद्ध के दौरान पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए भारत के जांबाज सपूत कर्नल (सेवानिवृत्त) वैभव अनिल काले ने अपने प्राणों की आहुति दे दी.

ब्लॉग: मानव सेवा की विरासत को समृद्ध कर गए शहीद काले