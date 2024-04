ब्लॉग: कांग्रेस के लिए अब न्यूनतम ही अधिकतम!

प्रभु चावला



139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अब एक नए दर्शन को पेश करती है: न्यूनतम ही नया अधिकतम है। इसका नया चुनावी एल्गोरिदम ‘आत्मविश्वास के साथ कम के लिए लड़ना और बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल करना’ है। पहली बार कांग्रेस लोकसभा के लिए 330 से कम उम्मीदवार उतार रही है।

क्या पार्टी ने इस चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असमर्थता मान ली है? हालांकि हलफनामा दाखिल करने का पहला दौर पिछले सप्ताह समाप्त हो गया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

पार्टी में आज प्रतिभा का अकाल, संगठनात्मक पक्षाघात और वैचारिक दुर्बलता है। कुछ दशक पहले तक, प्रति लोकसभा सीट पर 25 से अधिक उम्मीदवार ऐसे होते थे जो कांग्रेस की सूची में जगह पाना चाहते थे। अब उसे 200 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी जीतने योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। वह अपनी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी में आई घातक कमी से अविश्वसनीय रूप से अनभिज्ञ है।

अपने भविष्य को लेकर उसकी ढिठाई पहेली बनी हुई है।

नरेंद्र मोदी के ‘अच्छे दिन’ के नारे का तिरस्कार करते हुए, शीर्ष पर सिकुड़ता हुआ कांग्रेस का गुट अपने लिए ‘अच्छे दिन’ की उम्मीद कर रहा है. बैसाखी के रूप में सहयोगियों के साथ, पार्टी ‘इंडिया’ की कठिन और वैचारिक रूप से कमजोर यात्रा से सफलता की तलाश कर रही है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में अपने सहयोगियों के लिए जगह खाली करने का कारण करुणा नहीं, बल्कि मजबूरी है। पार्टी ने अपनी संख्यात्मक प्रासंगिकता बनाए रखने और सीटें जीतने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ करने के वामपंथियों के फॉर्मूले की नकल की है, अन्यथा वह अकेले नहीं लड़ पाती।

कांग्रेस अपना न्यूनतम चुनावी आधार बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और अन्य पर निर्भर है। हालांकि, पार्टी अन्य उत्तरी राज्यों और कर्नाटक में अपने साथियों के प्रति बहुत दयालु नहीं रही है। इसका लक्ष्य वोट शेयर कम होने पर भी बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल करना है।

कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी अजेयता का भ्रम नहीं खोया है: वह अपने स्थानीय सहयोगियों को ठोस रियायतें देने का दावा करती है क्योंकि उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन कई राज्यों में इसके कुछ ही सेनापति हैं और यहां तक कि सैनिक भी कुछ ही बचे हैं। कांग्रेस के लिए 2024 में कम सीटों पर लड़ने का प्रशंसनीय और संभावित औचित्य ‘कोई करिश्माई नेता, नारा और नीति नहीं होना’हो सकता है।

पिछले चार दशकों से, पार्टी में नेतृत्व निर्माण प्रणाली का पतन हुआ है; विभिन्न जातियों, मान्यताओं और सामाजिक समुदायों से बने समावेशी भारत के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सकने वाला एक भी सर्वमान्य नेता सामने नहीं आया है। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को ईसाइयों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, ऊंची जातियों और वर्गों के इंद्रधनुषी सामाजिक गठबंधन में बदल दिया था। उनके बाद न राजीव, न सोनिया या राहुल गांधी इसकी चमक बहाल कर सके।

इंदिरा गांधी की हत्या ने 1984 में राजीव गांधी के प्रति व्यापक सहानुभूति लहर पैदा की, जिससे कांग्रेस को लोकसभा में रिकॉर्ड 400 से अधिक सीटें मिलीं। लेकिन राजीव पहले गांधी थे जिन्हें लगातार दूसरा जनादेश नहीं मिल सका। 1989 में, कांग्रेस ने 510 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से केवल 197 ही लोकसभा में पहुंचे: यह संख्या उसके पहले के चुनावों में पार्टी की जीत की आधी भी नहीं थी।

राजीव गांधी की शहादत के बाद कांग्रेस ने गांधी की जादुई शक्ति खो दी। 1991 में वह पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही. मैदान में उतरे 505 उम्मीदवारों में से केवल 244 ही जीत सके। पीवी नरसिम्हा राव ने बहुमत जुटाया और आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार पूरे कार्यकाल के लिए अल्पमत सरकार चलाई।

लेकिन 1996 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके 529 उम्मीदवारों में से केवल 140 जीते। राव को अनौपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह गांधी के वफादार सीताराम केसरी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1998 में पार्टी को पराजय की ओर अग्रसर किया और कांग्रेस को केवल 141 सीटें मिलीं। इसके बाद सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष बनीं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि गांधी के नेतृत्व में भाग्य फिर चमकेगा।

लेकिन 1999 में यह उम्मीद टूट गई, 453 में से केवल 114 प्रत्याशी ही जीते. हालांकि गठबंधन को संवारने की सोनिया गांधी की छिपी हुई प्रतिभा, जो बेमेल तत्वों को भी एक साथ ला सकती थी, ने वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बाहर कर दिया। 2004 में, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की संख्या घटाकर 417 कर दी; उनमें से 145 जीते। पार्टी ने 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस के 440 उम्मीदवारों में से 206 ने जीत हासिल की।

लेकिन तब से, पार्टी का पतन हो रहा है और अधिकांश राज्यों में वरिष्ठ नेता हाशिये पर जा रहे हैं। दृढ़, केंद्रित और आक्रामक मोदी के आगमन ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों के लिए दयनीय स्थिति ला दी। 2014 में, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की लोकसभा में उपस्थिति 50 सीटों से भी कम हो गई और उसने विपक्ष के नेता का दर्जा खो दिया। 2019 में, राहुल के नेतृत्व में, जो केवल आनुवंशिक रूप से पार्टी अध्यक्ष बनने के हकदार थे, संख्या 44 से मामूली रूप से बढ़कर 52 हो गई।

राजनीति में 20 साल के बाद भी, जूनियर गांधी को अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर और अपनी पार्टी में पूर्ण स्वीकार्यता हासिल नहीं हुई है। उनके समर्थकों को लगता है कि दो सफल राजनीतिक यात्राओं के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उनके और मोदी के बीच का फासला थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह अब भी काफी बड़ा है।

यह स्पष्ट है कि कांग्रेस जादुई परिणाम लाने के लिए यह चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि उसके पास जनबल, बाहुबल और धनबल की कमी है. सरकार ने पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए हैं। उसके प्रतिबद्ध दानदाता उसके नेताओं की तुलना में तेजी से गायब हो रहे हैं। 2024 का चुनाव अगली बार के चुनाव में सत्ता हासिल करने के दावे का अभ्यास मात्र है। संसद में अपने वर्तमान आंकड़े को बरकरार रखना अभी भी पार्टी के लिए सफलता माना जा सकता है।

पार्टी लोकतंत्र बचाने का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन उसके दयनीय प्रदर्शन ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है, जिसमें आज विश्वसनीय विपक्ष का नामोनिशान तक नहीं है। असंतुलन को ठीक करना कांग्रेस का काम है। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार वह अज्ञानता से प्रेरित होने से इनकार कर सकती है। अपनी खामियों को स्वीकार कर वह अपनी जमीनी हकीकत को समझे तो शायद सफलता हासिल कर सकती है!

