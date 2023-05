ब्लॉग: जेडीएस की हार ने भी कर्नाटक में निभाई कांग्रेस की जीत में भूमिका

By राजकुमार सिंह | Published: May 22, 2023 09:52 AM

जद (एस) के मतों में चार प्रतिशत की गिरावट आई. इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला. जद (एस) का मत प्रतिशत घटते-घटते 13.29 रह गया है.

ब्लॉग: जेडीएस की हार ने भी कर्नाटक में निभाई कांग्रेस की जीत में भूमिका

Next