ब्लॉग: भारत के वास्तुकार और बच्चों के चाचा थे पंडित नेहरू

By कृष्ण प्रताप सिंह | Published: May 27, 2023 10:49 AM

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वे जिन मूल्यों के साथ रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जैसे आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी भारत का निर्माण करना चाहा, उससे जुड़े उनके विचारों व कदमों की यह कहकर तो आलोचना की जा सकती है कि कई मामलों में वे कुछ ज्यादा ही ‘स्ट्रेट फॉरवर्ड’ हो गए, लेकिन यह कहकर नहीं की जा सकती कि उन्होंने अपनी आधुनिकता या प्रगतिशीलता में कोई लोचा रह जाने दिया।

