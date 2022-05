अरविंद कुमार सिंह: पंडित नेहरू ने ही रखी थी कृषि में सफलता की बुनियाद

By अरविंद कुमार | Published: May 27, 2022 08:38 AM

आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1970-71 में 10.80 करोड़ टन के अन्न का उत्पादन हुआ था। इस उत्पादन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना तथा विदेशों से अन्न मंगाना बंद हुआ था।

