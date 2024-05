ब्लॉग: भारत ने फिर दिया आपदा प्रबंधन कौशल का परिचय

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 28, 2024 11:28 AM

Next

रविवार की देर रात चक्रवाती तूफान ‘रेमल’ पाकिस्तान, बंगाल और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के तट से टकराया. ‘रेमल’ का स्वरूप भयावह था और आशंका हो रही थी कि कहीं वह अकल्पनीय विनाशलीला न रच दे.

Photo Credit: ANI