ब्लॉग: सरकारी अस्पतालों की लापरवाही का नतीजा नागरिक न भुगतें

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 18, 2024 10:34 AM

केरल में कोझिकोड स्थित सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा चार साल की बच्ची का गुरुवार को उंगली की जगह जीभ का ऑपरेशन करने का जो मामला सामने आया है, वह निश्चय ही बेहद चिंताजनक है.

