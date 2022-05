अवधेश कुमार का ब्लॉगः यासीन मलिक की सजा से कश्मीर में नए दौर की शुरुआत

By अवधेश कुमार | Published: May 28, 2022 09:32 AM

सरकारी वकील ने उसके लिए फांसी की सजा की मांग की थी। यासीन पर आतंकवादी हिंसा, हवाला, हत्या, अपहरण सहित लगभग 60 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

अवधेश कुमार का ब्लॉगः यासीन मलिक की सजा से कश्मीर में नए दौर की शुरुआत

Next