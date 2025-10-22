विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी उथलपुथल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ के बाद बदलता वैश्विक परिदृश्य

Highlights अन्य देश उच्च टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए पारस्परिक टैरिफ लगा रहे हैं. चीन अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक है. अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी उथलपुथल लाने वाले साबित हो रहे हैं. अर्थशास्त्री, व्यापार विशेषज्ञ, भू-राजनीतिक विशेषज्ञ और आम आदमी, शायद हर कोई राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ संबंधी तीखे हमले की चर्चा कर रहा है. हम जानते हैं कि 2 अप्रैल, 2025 से राष्ट्रपति ट्रम्प दुनिया भर के देशों पर अत्यधिक उच्च टैरिफ, जिसे वे पारस्परिक टैरिफ कहते हैं, लगा रहे हैं. तर्क यह है कि अन्य देश उच्च टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए वे भी उनपर पारस्परिक टैरिफ लगा रहे हैं.

हम समझते हैं कि उच्च जीडीपी के साथ अमेरिका, जो दुनिया में सबसे अधिक है, में लगभग कोई उत्पादन नहीं होने के कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जहां लगभग हर देश निर्यात कर रहा है. चीनअमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक है; और यद्यपि भारत चीन की तुलना में अमेरिका को बहुत कम निर्यात करता है, फिर भी, अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है.

वित्तीय वर्ष 2025 में, भारत का अमेरिका को निर्यात 86.5 बिलियन डॉलर था, जबकि आयात 45.3 बिलियन डॉलर था, जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिए 41 बिलियन डॉलर का वस्तु व्यापार अधिशेष था. वित्तीय वर्ष 2025 में, भारत का अमेरिका के साथ सेवा व्यापार अधिशेष भी लगभग 3.2 बिलियन डॉलर था, जिसमें 28.7 बिलियन डॉलर का निर्यात और 25.5 बिलियन डॉलर का आयात था.

इससे वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कुल व्यापार अधिशेष लगभग 44.4 बिलियन डॉलर हो गया. लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हमें पूरी तस्वीर नहीं दे सकता. कुछ विश्लेषण बताते हैं कि शिक्षा (जहां भारतीय छात्र सालाना अरबों डॉलर खर्च करते हैं), डिजिटल सेवाओं और रॉयल्टी जैसी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका का भारत के साथ वास्तव में एक महत्वपूर्ण समग्र अधिशेष हो सकता है.

ट्रम्प के टैरिफ से पहला व्यवधान अमेरिका में ही हो रहा है. अमेरिका में लोगों को टैरिफ का असर पहले ही महसूस होने लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन टैरिफ के कारण अमेरिका द्वारा आयात किए जा रहे उत्पादों की लागत बढ़ रही है. हालांकि, ट्रम्प के टैरिफ का पूरा असर आने वाले समय में ही पता चलेगा,

क्योंकि दुकानों में पहले से मौजूद स्टॉक पुरानी कीमतों पर ही बिक रहा है और कुछ शिपमेंट जो पहले से ही चल चुके थे, वे भी कम कीमतों पर, लेकिन ऊंचे टैरिफ के साथ आ सकते हैं, क्योंकि भारत और अन्य देशों के अधिकांश निर्यातक पहले ही अमेरिकी खरीदारों के साथ डिस्काउंट देने की बातचीत कर चुके हैं और इसलिए फिलहाल कीमतों पर बहुत कम असर होगा.

लेकिन बाद में जब सभी आयातों पर पूर्ण टैरिफ लगाया जाएगा तो कीमतों पर असर गंभीर होगा. कई उत्पाद ऐसे हैं, जिन पर टैरिफ लगाया जाता है तब भी अमेरिका को आयात करना ही पड़ता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो. दवा उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ से स्वास्थ्य लागत बढ़ेगी. संसाधनों की कमी के कारण अमेरिकी प्रशासन किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं दे पाएगा.

अगर ट्रम्प प्रत्यक्ष करों में कमी भी करते हैं, तो इसका फायदा केवल उच्च आय वर्ग को होगा; और कम आय वाले या सरकारी खैरात पर जीने वाले लोगों को इसका असली खामियाजा भुगतना पड़ेगा. अमेरिका में मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरें बढ़ना तय है, जिससे अमेरिकी निवासियों के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है,

क्योंकि उन्हें आवास और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिए पहले से लिए गए ऋणों पर उच्च ब्याज दरें चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. टैरिफ का विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ेगा. कुछ उद्योग कहीं ज्यादा प्रभावित हैं (इस्पात, ऑटोमोबाइल, उच्च तकनीक, कृषि).

निर्यात या आयात पर निर्भर क्षेत्रों को असमान रूप से नुकसान पहुंच रहा है. कृषि क्षेत्र में, अमेरिकी किसानों ने बाजार खो दिए हैं (उदाहरण के लिए, चीन ने अमेरिका से सोया की खरीद कम कर दी है). कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि ये शुल्क अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद और मजदूरी को प्रभावित करेंगे.

पेंसिलवेनिया विश्वविद्यालय (अप्रैल 2025) के एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि इससे दीर्घकालिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% और मजदूरी में 5% की कमी आएगी. एक मध्यम-आय वाले परिवार को जीवनभर में 22,000 डॉलर का नुकसान होगा. यह नुकसान राजस्व-समतुल्य कॉर्पोरेट कर में 21% से 36% की वृद्धि से दोगुना है, जो अन्यथा अत्यधिक विकृत कर है.

हालांकि दुनिया के कई देश समझते हैं कि ये शुल्क अमेरिका को दूसरों की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे; और यह कि ‘मेक अमेरिका अमेरिका ग्रेट अगेन’, यानी मागा निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है, वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इन शुल्कों के वास्तविक प्रभाव, विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद और मजदूरी पर, के स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं.

इस संदर्भ में, ट्रम्प पर भारत की प्रतिक्रिया भी कम उपयुक्त नहीं है. भारतीय वार्ताकारों ने स्पष्ट रूप से संयम का प्रदर्शन किया है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत नहीं की जा सकती, जिन्हें हम ‘रेड लाइन’ कह सकते हैं. एफटीए वार्ता का अंतिम परिणाम निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है.

बल्कि भारत ने अमेरिका के आधिपत्य और अमेरिकी प्रशासन की अनुचित मांगों के विरुद्ध अपना स्पष्ट रुख प्रदर्शित किया है. ट्रम्प के टैरिफ और वर्तमान व्यवधानों पर भारत की प्रतिक्रिया को समझना उचित है. यद्यपि अमेरिकी प्रशासन अमेरिका-भारत संबंधों के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज करता हुआ प्रतीत होता है.

सभी प्रकार के बयान देकर दोनों शक्तियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी आलोचना अमेरिका में भी हो रही है, भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए, प्रतिकूल भारत-अमेरिका संबंधों में अत्यधिक संयम बरत रहा है, जिसे शायद अधिक विवेकपूर्ण कदम माना जा रहा है.

