Sushil Modi Cancer: सुशील मोदी को हुआ गले का कैंसर, दिल्ली एम्स से चेक अप के बाद पटना लौटे, जानिए पूरा मामला

Highlights पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बीती रात दिल्ली से अपना उपचार कराकर पटना लौटे सुशील कुमार मोदी को 6 महीने पहले ही मालूम हुआ था कि उन्हें कैंसर हुआ दिल्ली में वो मेडिकल चेकअप कराने के लिए पहुंचे थे

Sushil Kumar Modi Cancer: बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बीती रात दिल्ली से अपना उपचार कराकर पटना लौट आए हैं। उन्हें 6 महीने पहले ही मालूम हुआ था कि उन्हें कैंसर हुआ है और इसी कारण से वो दिल्ली में मेडिकल चेकअप कराने के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' के जरिए ये जानकारी शेयर की थी कि वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे हैं।

बीते दिन यानी बुधवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' के जरिए बताया था कि वो अस्वस्थ हैं और वो पिछले 6 महीने से कैंसर से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोक सभा चुनाव 2024 में कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित"|

#WATCH | Former Bihar Deputy CM Sushil Kumar Modi reaches Patna.



He was diagnosed with cancer six months ago and was in Delhi for a medical checkup. pic.twitter.com/04aMTKYsK5