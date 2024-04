PM Modi in jamui: "मोदी की सोच ही अलग, 10 साल में जो हुआ अभी तो सिर्फ ट्रेलर, बहुत काम बाकी", प्रधानमंत्री ने बताई गारंटी

Highlights PM Narendra Modi in jamui: प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया PM Narendra Modi in jamui: उन्होने बताया कि किस तरह से सरकार ने काम किया PM Narendra Modi in jamui: इसके साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान को भी किया याद

PM Narendra Modi in jamui: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई लोकसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जन सैलाब बता रहा है कि बिहार की आवाज पूरे देश में गूजेंगी। बिहार की 40 सीटें NDA गठबंधन जीतेगा और इसलिए पूरा बिहार कह रहा, 'फिर एक बार मोदी सरकार'। उन्होंने भाषण के शुरुआत में कहा, "एक कमी महसूसा हो रही और इस बार के चुनाव में, बिहार के बेटे और दलितों, वंचितों के मसीहा और उनके परममित्र और पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवना जी हमारे बीच नहीं है। राम विलास के विचार को उनके छोटे भाई चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं"।

उन्होंने इस क्रम में कहा कि 19 अप्रैल को एनडीए को जो आप समर्थन देंगे, एक-एक वोट देंगे, उससे रामविलास के संकल्प को मजबूती देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार और तेज गति से विकास कर रहा है, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने विदेशों में देश का नाम खराब किया, लेकिन आपके एक वोट से कमल खिलेगा और बदलाव होगा।

पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, "पहले तो सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। आज वही, जमुई देश में तेज रफ्तार बनाए हुए है। इस इलाके में एक्स्प्रेसवे निकला है, देवघर से हवाई जहाज सेवा शुरू हो गई है। पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश की सरकार एक लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कोई भी किसान, गरीब का बेटा नहीं भूल सकता है, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन ले ले जाती थी"।

उन्होंने बताया कि, अब पूरे देश की तरह बिहार के लोग भी वंदेभारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये ट्रेन देश के हर रूट पर दौड़ते हुए नजर आएगी। जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक हो रहा है, अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार के रेलवे स्टेशन भी सुविधा युक्त होंगे।

रैली में आई जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, उनकी सोच ही अलग है, ये इतने सारे काम हुए और अगर इन कामों की सूची बताई जाती न, तो रात भर बैठक करनी पड़ेगी। और 10 सालों में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है और बिहार को बहुत आगे लेकर जाना है।

उन्होंने फिर कहा, "बिहार को आगे बढ़ाना है न, साथियों ये मोदी गरीबी की ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्तव मोदी भलिभांति जानता है और उसे जीने का प्रयास करता है"। बिहार के माता-बहन और बिहार के बुजुर्ग शब्द लिखकर रखिए, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, केंद्र सरकार के प्रयास से गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं और 9 करोड़ जरुरत मंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और अगले 5 साल मिलता रहेगा।

