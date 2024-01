Bihar Politics Update: सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिहार की जनता से माफी मांगे नीतीश कुमार

Highlights सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश पर तंज, माफी मांगे बिहार की जनता से मैंने हमेशा कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे ओवैसी ने कहा तेजस्वी ने हमारे चार विधायक छीने थे, आज कैसा लग रहा है

Bihar Politics: एआईएमआईएम प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सियासी घटनाक्रम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने नीतीश के द्वारा दिए गए इस्तीफा पर कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पीएम मोदी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन तीनों ने बिहार की जनता को धोखा दिया है।

#WATCH | Hyderabad: On JDU President Nitish Kumar's resignation as Bihar CM, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "Nitish Kumar, Tesjaswi Yadav, PM Modi should apologise to the people of Bihar... All three have betrayed the people of Bihar, especially Nitish Kumar... The term…