बिहार में बड़ा बवाल, पटना में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान भाजपा नेता की मौत, भारी हंगामा

पटना: बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पटना पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से भाजपा के एक नेता की मौत का मामला सामने आया है। सामने आई जानकारी के अनुसार भाजपा नेता की पहचान विजय कुमार सिंह के रूप में हुई है।

उन्हें पटना के डाकबंगला चौराहे पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान चोट लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भाजपा नेता की मौत की पुष्टि राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा नेता की मृत्यु हो गई है।

भाजपा नेता की मौत के बाद राज्य में राजनीति गरमा गई है. इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है, जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुआ है, उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गये हैं। देखें पटना के डाकबंगला चौराहे पर हुए हंगामे का वीडियो..

#WATCH | Patna: Security personnel use water cannons and open lathi charge to disperse BJP workers protesting against Bihar govt on issue of the posting of teachers in the state pic.twitter.com/Vxp010wYDo