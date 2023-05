जमशेदपुर में हुआ सारेगामा हम भोजपुरी खेसारी नाईट का भव्य आयोजन, झूम कर नाचे खेसारीलाल यादव, की जमकर मस्ती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2023 11:49 AM

म्यूजिक कंपनी सारेगामा हम भोजपुरी के बिजनेस हेड ने बताया कि सारेगामा हम भोजपुरी खेसारी नाईट की परिकल्पना भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्में और भोजपुरी गानों के विकास से जुड़ी हुई है।

