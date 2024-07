2024 में प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे सस्ते और सबसे महंगे देश, जानें लिस्ट में भारत का स्थान

Top 10 least and most expensive countries for expats in 2024: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हमारे जीवन में कभी न कभी, हम में से कई लोग एक नए देश में नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, और 232 मिलियन से अधिक लोग बेहतर जीवन की तलाश में स्थानांतरित होते हैं। प्रवासियों के लिए, अपने जीवन को बदलना और काम के लिए एक बिल्कुल अलग शहर में जाना हमेशा आसान निर्णय नहीं होता है। एक नए शहर में रहना कई कारकों पर विचार करने के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर सकता है।

अपने 2024 के प्रवासी सर्वेक्षण में, इंटरनेशन्स ने विभिन्न श्रेणियों में देशों को रैंक किया। जिसमें जीवन यापन की लागत, या सामर्थ्य, एक महत्वपूर्ण मानदंड है, क्योंकि यह किसी की वित्तीय स्थिति, जीवन स्तर और जीवन की समग्र गुणवत्ता को निर्धारित करता है। पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स 2024 ने जीवन की सामान्य लागत का आकलन किया। सर्वेक्षण में कम से कम 50 उत्तरदाताओं वाले लगभग 53 देशों को शामिल किया गया।

उल्लेखनीय रूप से, एक अपवाद को छोड़कर, एशिया प्रवासियों के लिए सामर्थ्य के मामले में कई बेहतरीन गंतव्यों का घर बना हुआ है। शीर्ष 10 देशों में से छह एशिया में स्थित हैं: वियतनाम (पहला), इंडोनेशिया (तीसरा), फिलीपींस (पांचवां), भारत (छठा), थाईलैंड (आठवां) और चीन (दसवां)। वे सभी सूचकांक के तीनों कारकों में उत्कृष्ट हैं।

हालांकि, एशिया में इस प्रवृत्ति को तोड़ते हुए सिंगापुर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया, जिसकी रैंकिंग 48वीं है, जहां सर्वेक्षण में शामिल 75 प्रतिशत प्रवासियों ने जीवन-यापन की लागत को नकारात्मक रेटिंग दी है। यह शहर-राज्य लगातार दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक के रूप में शुमार है। भारत सामर्थ्य के मामले में छठे स्थान पर है, जबकि कनाडा सबसे आखिरी स्थान पर है, जहां प्रवासियों ने खाद्य कीमतों, किराए और बंधक को प्रभावित करने वाली मुद्रास्फीति के बारे में चिंता जताई है।

दिलचस्प बात यह है कि ब्राज़ील (17वें स्थान पर) ने मलेशिया (2023 में 5वें स्थान पर) को पीछे छोड़ते हुए प्रवासियों के लिए 10वें सबसे किफ़ायती गंतव्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है, जो शीर्ष 10 की सूची में एक नया नाम है, इस प्रकार मलेशिया की रैंकिंग 11वें स्थान पर आ गई है।

2024 में प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे कम खर्चीले देश

रैंक देश

1. वियतनाम

2. कोलंबिया

3. इंडोनेशिया

4. पनामा

5. फिलीपींस

6. भारत

7. मेक्सिको

8. थाईलैंड

9. ब्राजील

10. चीन

2024 में प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे महंगे देश

रैंक देश

44. तुर्की

45. बहरीन

46. न्यूजीलैंड

47. फिलीपींस

48. सिंगापुर

49. नॉर्वे

50. आयरलैंड

51. यूनाइटेड किंगडम

52. फिनलैंड

53. कनाडा

