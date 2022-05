World No Tobacco Day: तंबाकू के इस्तेमाल के कारण हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, पर्यावरण पर भी पड़ता है गंभीर प्रभाव

Highlights तंबाकू के कारण हर साल दुनियाभर में 600,000,000 पेड़ों को काटा जाता है। तंबाकू के कारण हर साल दुनियाभर में 84,000,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ा जाता है। तंबाकू के कारण हर साल दुनियाभर में 22,000,000,000 टन पानी का उपयोग किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को जानकारी दी कि दुनियाभर में हर साल 80 लाख से अधिक लोग तंबाकू के इस्तेमाल के कारण मरते हैं।

तंबाकू के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 600,000,000 पेड़ों को काटा जाता है, 84,000,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ा जाता है, और 22,000,000,000 टन पानी का उपयोग किया जाता है।

